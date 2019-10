Da Campi: “Nardella smetta di comportarsi da padrone della baracca”

Firenze o Campi Bisenzio? This the question. La questione stadio Fiorentina si fa sempre più incandescente, soprattutto in seguito alle parole del sindaco Dario Nardella che ha chiuso alla soluzione Campi, ribadendo la volontà di realizzare la nuova casa viola nella zona Mercafir.

Attraverso un comunicato stampa, Paolo Gandola, consigliere del centrodestra in Città Metropolitana e capogruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, ha commentato le parole del primo cittadino di Firenze:

Il indaco Dario Nardella ha dimostrato in maniera plastica tutta la sua inadeguatezza a rivestire il ruolo indipendente e super partes di Sindaco della Città Metropolitana. È quello che diciamo da anni; aver previsto che il Sindaco del capoluogo sia di diritto anche il Sindaco della Città Metropolitana è stato un grave errore a cui dovremo porre rimedio. Campi Bisenzio e tutti i territori della cintura Metropolitana non possono accettare che il Sindaco metropolitano si comporti come una sorta di “padrone della baracca”. Adesso abbia il buon gusto di rettificare le sue inaccettabili dichiarazioni.

Già da tempo avevamo affermato come Campi e la Piana fossero considerati dai vertici di Città Metropolitana, come l’ultima provincia dell’impero dove scaricare le funzioni sgradite alla Città di Firenze, dall’aeroporto alla Grande Moschea, sino all’inceneritore. Quanto affermato da Nardella nè è solo l’ultima ennesima riprova.

Per ciò che riguarda la diatriba Stadio confermiamo quanto già detto: l’unica vera ipotesi alla portata di Campi Bisenzio era la realizzazione della Casa Viola, trattativa andata in fumo in favore del Comune di Bagno a Ripoli a causa – secondo noi di FI – di rappresentanti locali inadeguati e troppo tesi ad occuparsi della loro visibilità pubblica. Tuttavia, alla luce di quanto accaduto oggi, pur tra mille riserve, e considerando l’ipotesi di costruire lo Stadio a Campi Bisenzio al momento solo una mera suggestione, siamo pronti a sostenere l’amministrazione comunale campigiana in questa traversata del deserto.

Lo dobbiamo per la dignità del nostro territorio, dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni.

Perché sia chiaro se occorre scegliere tra Davide e Golia, Forza Italia sarà sempre dalla parte di Davide.