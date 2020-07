Da Bologna: Pulgar, la Fiorentina e il “passo in avanti” mancato. Stasera la rivincita

La telenovela di questa estate si è conclusa con il passaggio di Erick Pulgar a Firenze per circa 10 milioni di euro, alla ricerca di quel salto di qualità che il cileno poi non ha avuto avendo la Fiorentina passato tutta la stagione alle spalle del Bologna. Ma nonostante le difficoltà, oggi la viola vincendo scavalcherebbe i rossoblù in classifica e con in vista un morbido ultimo appuntamento con la Spal potrebbe davvero finire davanti al Bologna. Una piccola rivincita per Pulgar, forse pleonastica, al termine di un campionato che lo ha visto faticare nel 3-5-2, un po’ come con Inzaghi, anche se le cifre non sono state male con 2.768 minuti giocati e 6 gol. ‘Voglio fare un passo avanti nella mia carriera”, disse Pulgar in Cile poco prima di sposare il progetto viola, ma per il momento il massimo obiettivo possibile è un posto nella top ten. Lo scrive il Corriere di Bologna.

