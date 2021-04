Da Bergamo: Iachini punterà a difendersi, pochi spazi per l’Atalanta

L’Atalanta che arriva stasera a Firenze è in piena corsa per la zona Champions. Il Corriere di Bergamo presenta così le difficoltà della trasferta: “A Firenze per rimettersi nella scia del Milan. Agli obiettivi della Dea – prosegue il quotidiano – si contrappongono i rischi di sfidare una squadra non tranquilla. “Iachini punterà a difendersi, gli spazi saranno pochi”. Servirà il colpo del singolo – la chiosa.

