D. Lippi: “L’operazione-Ribery? Complessa ma gratificante. Franck continua a ringraziarmi”

“Franck non fa altro che ringraziarmi in queste ore, è entusiasta di questa nuova avventura“. Parola di Davide Lippi, che ha svolto un ruolo fondamentale come intermediario nell’operazione-Ribery e che proprio per questo è stato ringraziato addirittura da Joe Barone. “E’ stata una grande soddisfazione aver contribuito all’epilogo felice di questa trattativa – ha raccontato a tuttomercatoweb.com – che è stata complicata ma alla fine davvero gratificante. L’ex Bayern è un grande e può trasmettere molti aspetti importanti ai tanti giovani in rosa. La Fiorentina? Hanno le idee chiare, faranno un’ottima squadra“.