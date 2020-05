D.Della Valle: “Abbiamo donato 5 milioni. Riapriamo, ma la salute dei dipendenti prima di tutto”

L’ex proprietario della Fiorentina Diego Della Valle ha partecipato ad una diretta Instagram con Vogue Italia:

Abbiamo pensato prima di tutto alla salute delle persone, poi abbiamo studiato come riportare i nostri dipendenti a lavorare in sicurezza. Molti hanno lavorato da casa e hanno fatto tutto il possibile per le attività. Siamo ripartiti con le fabbriche, dal 3 giugno saremo in formazione completa. Abbiamo garantito lo stipendio completo ai nostri dipendenti nonostante fossero in cassa integrazione: abbiamo cercato di togliere più disagi possibili. So che lo hanno fatto altre imprese, è giusto ed encomiabile. Abbiamo donato dei caschi per i medici insieme ad altri imprenditori, come famiglia abbiamo costituito un fondo che gestisce la Protezione Civile. Abbiamo collaborato bene con Borrelli, aiuteremo le persone che hanno perso un familiare sanitario nel corso dell’emergenza. Molti hanno fatto una grossa donazione, siamo stati i primi a donare 5 milioni come famiglia Della Valle. Il fondo si chiama “Sempre con voi” ed è aperto ancora per un paio di settimane.