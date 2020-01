Cutrone sarà convocato con la Spal: il profilo ha messo d’accordo le anime viola, ma non sarà un Simeone bis

E’ Patrick Cutrone il nuovo attaccante della Fiorentina (IL VIDEO DELL’ARRIVO). Già oggi inizierà a lavorare con la squadra di Beppe Iachini e domenica contro la Spal figurerà già nell’elenco dei convocati. L’ex Milan è pronto ad iniziare la sua nuova avventura, vuole convincere la Fiorentina dell’investimento effettuato. Nelle scorse settimane sono circolati altri nomi: Petagna e Zaza per esempio. Il primo è stato ritenuto un profilo con caratteristiche simili a Vlahovic, il secondo troppo avanti con l’età e con una storia lunga non da bomber di razza. Il nome di Cutrone invece ha messo d’accordo tutti. Per primo Iachini, felice di accogliere un attaccante come lui. E poi la dirigenza. Patrick è giovane, ha appena compiuto ventidue anni. Se la Fiorentina dovesse puntare su di lui per molti anni il problema attaccante sarebbe risolto, se invece dovesse pensare ad una cessione fra un paio di anni avrebbe un giocatore ancora Under 25. Fattori che una società deve tener presente quando opera.

I mesi in Inghilterra non sono stati felici per Cutrone, non ha giocato molto ma ha segnato ancora meno. Certo è che il giorno in cui ha iniziato l’avventura con il Wolverhampton la sua delusione di essere scaricato dal Milan superava di gran lunga l’entusiasmo di cominciare un nuovo capitolo. Tutti questi fastidi sono alle spalle, il centravanti farà coppia con Chiesa fino a giugno e poi si vedrà. Il profilo tecnico è chiaro: Cutrone è cresciuto nel mito di Inzaghi, non un uomo di manovra ma un falco in area di rigore. Ecco, lui è capace anche di stare dietro all’azione ma è soprattutto un uomo d’aria. Non è certo un Simeone bis, l’argentino rincorreva gli avversari a perdifiato. Il neo viola riflette di più, gestisce le proprie energie. E, soprattutto, è uno che in area di rigore ci sta di casa e non da imbucato.