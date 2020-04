Cutrone: “Grato a Montella. Fiorentina? Ho accettato subito. Serata? La farei con Boateng”

Il giocatore viola Patrick Cutrone ha partecipato ad una diretta Instagram con Chefaticalavitadabomber.

“Coronavirus? Ho avuto la febbre per 8-9 giorni. Ho visto che ero positivo, mi è venuta un po’ di ansia perchè non si conosce ancora bene la malattia. Ho iniziato a stare bene e ho ripreso ad allenarmi. Da un mese lavoro correndo e facendo palestra, passo così la mia quarantena. Al mattino corro, nel pomeriggio lavoro con gli attrezzi. Ho tantissima voglia di tornare in campo, mi manca molto. Sarebbe bello tornare a giocare ma prima c’è la salute. Primo gol col Milan? E’ stata un’emozione grandissima segnare a San Siro con la mia squadra del cuore. Avevo la pelle d’oca sentendo i tifosi esultare. Uno dei miei sogni più grandi era quello, son cresciuto in rossonero. Con loro sono cresciuto e sono diventato quello che sono, sarò sempre grato. Adesso sono alla Fiorentina che è una grandissima squadra con una bella storia, sono felice di essere qui. L’esperienza in Premier? Lì c’è l’usanza di usare i numeri dall’1 al 25 quindi il 63 non era il massimo per loro. Il 9 era occupato quindi ho voluto prendere il 10 visto che il 7 lo usano gli esterni. Appena si è presentata l’occasione ho colto al volo l’opportunità di venire alla Fiorentina. Compagno più simpatico? Faccio amicizia con tutti. Al Milan stavo con Calabria e Locatelli, Castillejo e Kessiè. Qui a Firenze Venuti e Ceccherini, ma anche Chiesa. Allenatori? Ringrazio Montella che mi ha fatto esordire e Gattuso che mi ha dato continuità. Iachini mi ha detto che gli piaccio come giocatore. Difensori forti? Chiellini è tosto, ma anche Romagnoli, Pezzella e Caceres. Modello? Mi piaceva guardare Inzaghi e Sheva, all’estero mi piacevano Drogba e Van Persie. Fantacalcio? Lo facevo ma ho smesso. Consiglio Pulgar e Castrovilli. Bionda o mora? Mora. Suarez o Cavani? Suarez. Ferrari o Lamborghini? Ferrari. Serata post partita? Boateng”.