Cutrone, c’è l’Atalanta al Franchi: è l’ora del bis

Il primo gol con la Fiorentina lo ha realizzato in Coppa Italia proprio contro l’Atalanta. Patrick Cutrone domani è atteso da una gara importante, starà a lui guidare l’attacco viola. L’attaccante si prenderà il posto da titolare e cercherà di andare a segno come ha già fatto contro la squadra di Gasperini. I viola nelle ultime settimane non hanno segnato molto, la vittoria con la Spal ad esempio è arrivata grazie ad un gol di un difensore come Pezzella. Adesso è il momento di Patrick. Lo scrive Il Corriere dello Sport.