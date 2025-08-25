Con un comunicato diffuso nella giornata odierna tramite i social, la Curva Fiesole ha invitato "tutto il popolo fiorentino alle 23 di questa sera in Piazza di Santa Maria Novella per festeggiare il 99esimo compleanno della nostra amata Fiorentina". Un evento importante e che ne precede uno ancora più importante: il centenario che si terrà nel 2026. Una grande, gloriosa, storia quella gigliata, da celebrare con tutto il tifo riunito.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Curva Fiesole, tra poco il ritrovo per festeggiare il compleanno della Fiorentina
news viola
Curva Fiesole, tra poco il ritrovo per festeggiare il compleanno della Fiorentina
Alle 23 di questa sera il tifo organizzato sarà in Piazza di Santa Maria Novella
© RIPRODUZIONE RISERVATA