In occasione di Fiorentina-Cittadella di questa sera, la curva Ferrovia resterà chiusa. Per quello che riguarda i tifosi, sono stati venduti circa 6.000 biglietti – come informa il Corriere Fiorentino -. Saranno invece 200 i tifosi che arriveranno dal Veneto per sostenere il Cittadella. Non il pubblico delle grandi occasioni, certamente anche per via della diretta televisiva (LEGGI QUI).