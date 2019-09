Cuccureddu: “Fiorentina-Juve, rivalità da sempre. Oggi è una classica del nostro calcio”

Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l’ex bianconero e viola Antonello Cuccureddu:

Cristiano Ronaldo in campo a Firenze? Uno come lui, che ci tiene sempre a giocare, secondo me deve scendere in campo sempre. Fiorentina? Sono state sempre gare tese, anche negli anni in cui giocavo io la Fiorentina era sempre tra le prime. La rivalità? Ci furono degli episodi, ma non andiamo a rivangare. I fiorentini ci tengono tantissimo a questa gara, sono molto caldi. Adesso è diventata una classica. È una partita che i tifosi, squadre e società sentono tantissimo. Alla Juve bisogna dare sempre il massimo, anche perché se sbagli una partita c’è subito qualcuno pronto a subentrare. Poi sta all’allenatore. Bernardeschi? Io lo farei giocare sempre, può giocare anche trequartista, a metà campo. Ben vengano i giocatori così, poi il problema è che alla Juve ci sono due squadre e la scelta spetta all’allenatore.