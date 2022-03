Cuccureddu: “Ecco cosa manca ai viola. Castrovilli? Talento assoluto”

L'ex viola Antonello Cuccureddu, ha parlato di cosa manca alla Fiorentina per diventare top e delle qualità di Castrovilli

Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista durante il Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato di quello che manca ai viola: "Alla Fiorentina manca un rifinitore. Quando non si arriva a concludere si fa fatica. Vlahovic era l'uomo perfetto. La Fiorentina è la Fiorentina, può puntare all'Europa, ha tutte le carte in regola. Giocando molto sugli esterni, avere un forte in mezzo all'area farebbe comodo".