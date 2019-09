Criscitiello: “Fiorentina Primavera al Franchi, Commisso ha capito tutto”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello elogia anche la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso e Joe Barone:

Complimenti a Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, che ha capito in due mesi quello che Juve, Milan e Inter non capiscono da 10 o 20 anni. Ha preso la Primavera, ha capito che ha giovani forti, e per valorizzarli li fa giocare al Franchi nello stadio dei grandi. Avvicina così i tifosi ai più giovani e abitua i suoi ragazzi al grande palcoscenico. Chiesa, 1997, è passato in due minuti dalla Primavera alla prima squadra. Ormai si è ridotto notevolmente il gap tra giovanili e prima squadra. Prima si facevano grandi trafile tra C e B. Oggi se sei bravo vai sù in due mesi. Donnarumma, Cutrone, Calabria, Zaniolo, Pinamonti, Chiesa e tantissimi altri. In Italia, però, non sappiamo valorizzare i nostri vivai. Ci sono squadre che mandano a giocare i ragazzi sui campi dell’oratorio e il 90% dei club non ha stadi con impianti di illuminazione. In Congo sono più avanti. Commisso e Barone sono persone intelligenti e ora dovrebbero fare in modo di far giocare i ragazzi sempre al Franchi.