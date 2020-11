Criscitiello duro su Commisso: “Capisce poco di tecnici. E senza garanzie sullo stadio…”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Michele Criscitiello – volto noto di Sportitalia – su tuttomercatoweb: “La Fiorentina commette sempre i soliti errori perché Commisso, al suo secondo anno viola, ci sta capendo davvero poco nella gestione degli allenatori italiani. I tifosi viola sognavano un Sarri o uno Spalletti ma le decisioni di Commisso si commentano da sole: fin quando non avrà la garanzia del nuovo stadio, soldi veri in questa società non li metterà”.