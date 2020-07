CR7, Ibra e Ribery: gli ultra trentenni sono i protagonisti della nostra Serie A

Il Corriere dello Sport si concentra sui protagonisti della nostra serie A, mettendo una lente di ingrandimento sui grandi giocatori che hanno passato i trent’anni. Ronaldo, Ibrahimovic e Ribery, naturalmente, ricevono una menzione speciale, essendo stati capaci di cambiare le rispettive squadre, regalando: “sicurezza, fiducia e qualità assoluta“. Soffermandosi sul numero 7 viola, si racconta anche di come sia un esempio sia in campo che fuori per i più giovani, presentandosi ogni giorno alle 7 al campo di allenamento e senza risparmiare consigli per i più giovani.