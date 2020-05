Cottarelli sceglie: “Chiesa all’Inter? Preferisco che Lautaro non vada al Barcellona”

Carlo Cottarelli, economista e professore universitario, è stato ospite oggi a il Pentasport di Radio Bruno. Nel corso dell’intervento ha rilasciato anche una battuta sul calcio e sull’Inter, squadra per cui fa il tifo:

Federico Chiesa all’Inter? Non mi piace tanto parlare dei singoli. Se devo fare un’eccezione, diciamo che la priorità per me sarebbe tenere Lautaro Martinez e non darlo al Barcellona.