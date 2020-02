Cosa può aver detto Calvarese all’arbitro Pasqua?

di Simone Pagnini

Il var avrebbe fatto un capolavoro però forse non è stato preso in considerazione, come un ancora di salvataggio, Gianpaolo Calvarese addetto al var di Juventus-Fiorentina capisce al volo che la decisione del collega Pasqua non è precisa e lo richiama al supporto video. Cosa si siano detti non si saprà mai, ma una cosa è certa: lo ha sollecitato a rivedere il suo intervento non proprio limpidissimo e netto. Dunque non possiamo dire che Pasqua “è andato a vedere l’intervento era stato commesso fuori o dentro l’area“ Il regolamento specifica che non è necessario che lo vada a vedere, ma solo che rettifichi la posizione. Allora la domanda sorge spontanea: Calvarese gli avrà detto che non è rigore? Insomma Calvarese e il var se seguiti avrebbero tolto tante polemiche e discussioni, con botte e risposte a volte anche al limite. Insomma se il Var esiste… utilizziamolo!