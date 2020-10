Corvino: “Vlahovic sente la Fiorentina come sua, fa bene a restare. E su Chiesa…”

Pantaleo Corvino, direttamente dal cuore delle trattative di Milano, ha parlato anche delle trattative viola ripartendo dalla cessione di Chiesa, ma anche andando su altri obiettivi viola:

Chiesa alla Juve? Non entro nel merito alle formule, dico sempre che quando si fa un trasferimento bisogna essere d’accordo in tre e ognuno pensa di avere dei vantaggi per sé. Quando Firenze perde un calciatore importante è normale che si senta ferita, ma vale per tutte le realtà. Bernardeschi e Chiesa erano figli del nostro settore giovanile, ma poi si capisce che quando ci sono interessi da più parti è giusto che le situazioni si verifichino. Ho cercato di operare su qualche calciatore importante italiano ma su mercati alternativi meno costosi. Vlahovic? Sente la città e la società, se lo si mette nelle condizioni giuste fa bene a restare. Milenkovic? Così come Chiesa, Castrovilli, Veretout, sono tutti grandi profili che abbiamo avuto con noi. Eysseric e Cristoforo? Con poco monte ingaggi spesso e volentieri si finisce per acquistare giocatori che poi non si vendono a cifre alte.