Corvino: “A Firenze ho dato il meglio nel mio secondo ciclo. Felice per Castrovilli, Chiesa e Vlahovic…”

Ecco cos’ha detto l’ex dirigente gigliato Pantaleo Corvino questa sera a Sportitalia:

Mi sto riposando e sto ricaricando le batterie dopo aver salutato per la seconda volta Firenze, una città dove ho lavorato per dieci anni. Il club è stato ceduto ad inizio giugno e quindi per me era impossibile trovare una nuova opportunità. La mia esperienza viola è da suddividere in due cicli, il primo che ci ha visti protagonisti in Italia ed in Europa ed il secondo, quando la mia proprietà mi aveva indicato la strada della riduzione dei costi. Nonostante questo, io il meglio l’ho dato proprio la seconda volta, considerando le varie difficoltà e l’umore ambientale negativo che c’era nei confronti del club. Se mi aspettavo il cambio di proprietà? Diciassette anni sono tanti, il clima ormai era quello che era e i Della Valle hanno venduto la società ad un acquirente serio e solido: anche questo ha voluto dire amare la città. Rocco Commisso è stato bravo perché ha preso una società importante, con uno dei settori giovanili migliori d’Europa. Montella? E’ stato sfortunato, non è arrivato proprio in un grande momento… I giorni più brutti? Quando ho dovuto lasciare a febbraio del 2012 la prima volta perché mia madre stava male e la domenica che Davide (Astori, n.d.r.) se ne è andato.