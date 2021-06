Corsi su Italiano: “Mi fa sorridere, i club hanno litigato per un mese”

La battuta del Presidente dell'Empoli durante un siparietto che ha visto protagonista anche l'ad del Sassuolo Carnevali

Nella rumorosa vicenda Italiano che ha portato allo scontro a distanza tra Fiorentina e Spezia c'è anche chi, come spesso accade in questi casi, si gode divertito lo spettacolo da fuori. È questo il caso del Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che durante la trasmissione dedicata al calciomercato in onda su Sportitalia questa sera ha fatto un parallelo ironico con l'ad del Sassuolo Carnevali a proposito della vicenda Dionisi (che dalla panchina dell'Empoli è passato per l'appunto su quella del Sassuolo. "Mi fa sorridere", ha esordito Corsi, "che io ti ho dato l'allenatore con un caffè mentre lo Spezia e la Fiorentina hanno litigato per un mese".