Corsi: “Ottimo rapporto con la Fiorentina, ora e con DV. Zurkowski torna a Empoli”

Dopo la visita nella giornata di ieri del ds dell'Empoli Pietro Accardi al Centro Sportivo , ai microfoni di Radio Bruno il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha commentato l'imminente ritorno di Zurkowski in azzurro: "Ci piace, è un ragazzo che vuole tornare a giocare nell'Empoli, è disposto anche a fare un sacrificio economico per giocare in una squadra in cui si è trovato bene; e per noi le motivazioni sono importanti. Sotto certi aspetti ha bisogno di maturare, di fare un step, e per lui stare da noi è un'opportunità. Con la Fiorentina c'è sempre stato un atteggiamento collaborativo e ci siamo scambiati ragazzi per il settore giovanile, c'è lo spirito giusto".

Corsi continua: "Ho avuto grandi rapporti anche con Andrea Della Valle e Corvino, ma ci sono stati anni in cui la Fiorentina non ha comprato giocatori dell'Empoli e viceversa. Qualcuno insinuava che i rapporti non fossero idilliaci ma per anni ci siamo consigliati e sostenuti di fronte alle difficoltà. Anche tra la nuova società e Pietro (Accardi n.d.r.) ci confrontiamo. Giocatori dell'Empoli che possono fare il percorso inverso? Ricci e Bajrami al momento no. Bajrami ha recentemente cambiato procuratore e ce lo ha chiesto una squadra che gioca la Champions League, c'è stata un'offerta per Ricci in passato ma il lavoro di Andreazzoli durante la settimana, può fargli aumentare il suo valore giocando in Serie A".