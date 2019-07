All. Bari: “Fiorentina ha qualità, contenti per la partita”

Giovanni Cornacchini, tecnico del Bari, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 con la Fiorentina: “Mi aspettavo di più? No, eravamo 15 giocatori e siamo ancora indietro a livello di condizione. Sono molto contento di come sono andate le cose, soprattutto che non s’è fatto male nessuno che era la cosa che più mi premeva. Rimpianti per il risultato?Assolutamente no, sono partite che servono per trovare condizione e sincronismi. Fiorentina? Ci sono diversi giocatori di qualità, ma anche fisici. È una squadra allenata bene e di prospettiva”.