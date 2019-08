Coppa Italia, le previsioni di affluenza al Franchi: il Monza organizza i trasporti, la Fiorentina…

“Per Firenze la Curva Sud ha completato due pullman, speriamo che vengano tanti altri tifosi al Franchi per questo appuntamento importante per il nostro Monza” Così Fausto Marchetti, leader della Curva Sud Davide Pieri, a Monza-News, che poi ha raccolto informazioni sul tifo viola previsto allo stadio: emerge che non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Franchi in Coppa Italia, perché i tifosi viola stanno pensando soprattutto al debutto in campionato contro il Napoli. La stima? Poco più di 10mila persone, comunque non poche, considerando il periodo di ferie.