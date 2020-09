Convocati, ecco la lista di Iachini per il Torino: out Pulgar, recuperano Pezzella e Biraghi

Sono 23 i convocati da Beppe Iachini per la sfida casalinga contro il Torino di Giampaolo. Non recupera Pulgar alle prese con un ritardo di condizione atletica. Ritorna invece tra i convocati gigliati Borja Valero, dopo la parentesi all’Inter. Tutto ok per Pezzella e Biraghi, i due hanno smaltito le contusioni subite contro la Reggiana. Presenti anche i giovani Montiel ed Illanes.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori:Igor, Lirola, Caceres, Ceccherini, Illanes, Milenkovic, Venuti,Pezzella

Centrocampisti: Chiesa, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Montiel, Saponara, Duncan

Attaccanti: Ribery, Cutrone, Vlahovic, Kouame

