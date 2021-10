Convocati: il Covid esclude Gonzalez. Italiano chiama Toci, c’è Kokorin

La lista dei convocati per la Lazio. Brutto colpo per Italiano che deve rinunciare a Nico Gonzalez, positivo al Covid

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l'impegno di domani sera con la Lazio. Tra i 25 convocati dal tecnico Italiano, spicca l'assenza di Nico Gonzalez. L'esterno argentino è risultato positivo al Covid, dopo l'ultimo tampone effettuato. Brutto colpo per Italiano che chiama al suo posto il giovane Primavera, Eljon Toci, alla prima convocazione in assoluto coi grandi.