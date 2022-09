Contro la Juve non può mancare la coreografia della Fiesole: ecco le istruzioni

Come da tradizione, anche domani in occasione della sfida contro la Juventus di Allegri e dell'ex Vlahovic la Curva Fiesole ha preparato una coreografia, che sicuramente andrà ad impreziosire l'inizio della partita delicata e sentitissima. Poco fa sui social attraverso la pagina Fuori dal Coro il tifo organizzato ha diffuso le istruzioni per la realizzazione dello spettacolo scenografico.