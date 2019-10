Continua il concorso “Prima ti regala la Fiorentina”, l’iniziativa di Prima Assicurazioni, la tech company che sta ridisegnando gli standard di servizio per le polizze RC Auto in Italia, che mette a disposizione dei suoi 450 mila clienti i biglietti per assistere ai match disputati in casa dalla Viola. 50 nuovi biglietti sono in palio per l’incontro di domenica 6 ottobre dove la padrona di casa incontrerà, all’Artemio Franchi, l’Udinese.

I biglietti saranno assegnati, tramite estrazione, a 50 clienti Prima, tifosi sia della Fiorentina che dell’Udinese, che si saranno candidati al concorso cliccando il tasto “Partecipa” all’interno della mail inviata loro.

“Abbiamo messo in campo questa iniziativa, che ci vede al fianco della Fiorentina anche in qualità di Principal Partner, perché in Prima sposiamo i valori alla base del calcio: passione e gioco di squadra” commenta George Ottathycal, General Manager di Prima Assicurazioni “Inoltre, offrire alle persone la possibilità di divertirsi ed assistere ad uno spettacolo sportivo come quello della Serie A è un modo condividere le loro passioni”.