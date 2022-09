Monti difende Gollini: “Soffre la continua alternanza in porta. Su Ikone…”

"Io fossi la società rimborserei il viaggio a quei 50 tifosi arrivati in Turchia. Questo è il minimo che si potrebbe fare. Italiano? Anche lui adesso ha un problema. Per me rimane un buonissimo allenatore che sta mettendo in mostra molti problemi anche caratteriali. Dovrà farsi un esame di coscienza e soprattutto decidere chi schierare in porta, l'alternanza fa solo male. Ieri Gollini era palesemente in difficoltà. Ikone? Il fallo che fa è totalmente incomprensibile. Difficoltà fisiche? Era uno dei punti di forza della squadra dello scorso anno ora non c'è più la brillantezza per andare a pressare alti. Pradè? In questo momento è l'unico che ci mette la faccia, anche se ieri non l'ha messa nessuno. Ora mi aspetto che la società, Commisso e Barone in primis, parli alla tifoseria. Va benissimo il centro sportivo, ma all'interno ci vanno messi dei giocatori di livello. Cambiare tecnico? Io non lo farei, darei fiducia a Italiano. A me come tecnico piace molto, questa però è la stagione più difficile anche per lui. Confermarsi è sempre complicato".