Condò pungola: “Fiorentina? Con l’organico che ha dovrebbe smettere di festeggiare salvezze”

Paolo Condò, firma autorevole del giornalismo sportivo, su La Gazzetta dello Sport ha fotografato la Serie A e ha citato anche la Fiorentina:

“(…) Anche l’Atalanta dovrebbe farlo: dopo un ciclo di quattro stagioni come quelle vissute, che senso avrebbe negare l’evidenza di una grande squadra? È opinione largamente condivisa che il calcio migliore della stagione sia stato espresso da Gasperini. Che cosa è mancato per vincere, se non l’abitudine a pensare in grande che a questo punto dovrebbe essere acquisita? Potrebbero dichiarare le rispettive ambizioni anche l’interessante Napoli in gestazione, la Lazio che sa bene come migliorare, il Milan ringalluzzito dal finale di stagione, la Roma ripartita forte dopo la crisi. E il Sassuolo “confermato” da De Zerbi, e la Fiorentina che con quell’organico dovrebbe smetterla di festeggiare salvezze. Mica tutti devono puntare allo scudetto, ci mancherebbe; ma questa è una fase storica in cui ciascuno dichiara un traguardo ultraminimo, pavido davanti a critiche che comunque arriveranno. Mentre se giochi per vincere – a qualunque livello – quando arrivi secondo non sei il primo dei perdenti”.

INTANTO LA DIRIGENZA, FRA MILLE DIFFICOLTA’, PROVA A PROGRAMMARE IL FUTURO