Paolo Condò, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Sky Sport: “Vlahovic ha due caratteristiche che sono fuori scala per qualunque giocatore. La prima è il piede sinistro, ha una capacità superiore di arcuare il tiro. L’altra caratteristica è che non perde il pallone, quando parte ha fisicità e malizia per restare in piedi resistendo agli avversari. In questo momento la Fiorentina mi ricorda il telefilm ‘Saranno famosi’. Ci sono numerosi giocatori giovani che, se avranno la possibilità di crescere insieme, diventeranno competitivi. Commisso mi pare molto ambizioso, questa è una buona notizia per i tifosi viola. Ci deve essere un progetto come minimo per competere in Champions League, perché se il galleggiamento della Fiorentina è tra il sesto e il dodicesimo posto è normale che giocatori ambiziosi vogliano andare da altre parti. E non dimentichiamoci di Ribery, con lui può salire di tre posizioni.