Commisso, ultimi impegni prima del rientro negli Usa: anche un book fotografico in riva all’Arno

Come riporta Radio Bruno, nella giornata di oggi Rocco Commisso ha ultimato il giro di rapporti e conoscenze in città prima della ripartenza verso gli Stati Uniti che avverrà nella giornata di domani. Stamani, oltre ha una chiacchierata in albergo insieme al ds viola Daniele Pradè e alla riunione nel primo pomeriggio in Prefettura (LEGGI QUI), ha visitato anche la sede fiorentina della Zecca ed è stato protagonista di un book fotografico in riva all’Arno, nei pressi del Circolo Canottieri. Come detto, domani la ripartenza verso New York.