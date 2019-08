Commisso: “Tremo per l’emozione, ricambierò l’affetto dei tifosi. Io in curva? Sono un vecchio…”

Rocco Commisso ha parlato prima dell’esordio in campionato a Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Sto tremando dall’emozione, troppo grande. Prima volta a vedere una partita della mia squadra, siamo tutti nervosi. Ho fatto 500 selfie, sto invecchiando… Ma è bello. Io sono sempre stato allo stadio a tifare i giocatori, sentire gli applausi per me mi ha toccato il cuore. Io devo ricambiare questo affetto. In curva? No, sono un vecchio, è troppo per me, ho mal di schiena per saltare”.