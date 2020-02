Commisso/3: “Contento di Iachini, è come me. Chiesa non ha mai chiesto di andarsene. E su Pradè…”

Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso sul generale momento di forma della sua Fiorentina:

È il mio ottavo viaggio a Firenze. Mio figlio sta sempre qua, non torna più in America. Mia moglie arriva tra due giorni, ci sarà per la partita. Non ho tempo di guardare di una sistemazione a Firenze, per ora resto in hotel.

Non mi aspettavo una difficoltà così sul campo. Ho deciso di investire prima per arrivare già pronti per la prossima stagione. Fin dall’inizio ho detto di andare avanti tutti insieme, c’è la voglia e l’ambizione di fare una Fiorentina più forte. Ogni giorno lavoriamo per fare questo. Questi sono investimenti importanti e spero che andranno bene per il nostro futuro. Sono contento di Pradè, certo. Se resta l’anno prossimo? Pensiamo un giorno alla volta…

Dei nuovi acquisti Amrabat l’ho fortemente voluto, l’ho visto nella sfida di Verona alla televisione, da New York. Lui è venuto a Firenze qualche settimana fa, voi non lo sapete. Non sono io ad averlo convinto, è lui che ha scelto e voluto la Fiorentina.

Più difficile farsi dire di sì da mia moglie o da Chiesa per il rinnovo? Federico lo vedo bene in questi giorni, quello che ho detto ieri l’ho fatto anche per lui perché l’ho visto a terra, arrabbiato. Chiesa non mi ha mai chiesto di andarsene, a dir la verità nessun giocatore l’ha fatto.

Con Iachini ci si batte fino alla morte, mi rivedo in lui. Non ero tanto bravo, ma la grinta ed il lavoro sono gli stessi, ancora oggi. Mi è piaciuto, anche domenica non ha avuto paura di prendere rischi: ha messo tre attaccanti. Non fa catenaccio come qualcuno aveva detto.