Commisso, tanta voglia di Firenze. Ma ad oggi è impossibile pianificare il ritorno in città

Rocco Commisso si sente un leone in gabbia, non vede l’ora di tornare a Firenze. Il presidente viola però, al momento, è impossibilitato a programmare il ritorno in città. Le normative vigenti non gli permettono nemmeno di pianificare il volo dagli Stati Uniti per Firenze. Dovrà ancora attendere, aggiornarsi tramite le continue chiamate che fa ai suoi collaboratori e dettare le linee guida per il futuro.