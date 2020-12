Commisso suona la carica prima di Fiorentina-Sassuolo: “Voglio grinta e concentrazione”

Prima di iniziare il riscaldamento per la gara contro il Sassuolo il Presidente Commisso ha parlato con Prandelli e poi con tutti i giocatori insieme nello spogliatoio, staff e dirigenza compresa invitando tutti i protagonisti alla massima grinta e concentrazione e a non pensare di essere inferiori a nessuno. “Se giochiamo come sappiamo fino alla fine, possiamo affrontare tutti a testa alta“, questo in sintesi il pensiero del Presidente viola.