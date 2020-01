Rocco Commisso è ripartito questa mattina presto per tornare negli Stati Uniti. Ma il numero uno viola, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha già pianificato il ritorno in Italia. Secondo il quotidiano, Commisso sarà a San Siro il prossimo 29 gennaio per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

Per saperne di più sulla competizione CLICCA QUI