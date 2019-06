Commisso: “Sta tornando entusiasmo, grazie ai tifosi. Mercato? Dobbiamo ristrutturare la rosa”

Pomeriggio di partenza per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che pochi minuti fa si è imbarcato su un volo diretto Firenze-New York per fare rientro a casa. Di seguito le sue parole raccolte dal nostro inviato: “Entro agosto spero di tornare. Il calcio storico è stato una cosa indescrivibile, mi sono immerso nelle tradizioni di Firenze. Siamo andati al Meyer, ho avuto diversi incontri con i nostri dipendenti, con Pradè, Antognoni, Montella per progettare la squadra. Gli abbonamenti? Grazie a chi si è già abbonato (VIDEO), mi fa tanto piacere se abbiamo fatto meglio degli altri anni, significa che l’entusiasmo sta tornando a Firenze. L’intenzione di fare una squadra forte c’è ma non faccio promesse”.

“Chiesa? Ci sarà un contatto, o al telefono o a Firenze o con me o con altri della Fiorentina, ma ci vedremo. La Nazionale Femminile? Che forza, che bellezza, non mollano mai! Non si fa niente senza cuore, dovremmo essere così anche noi (VIDEO). Il mercato? Non so ancora quando si faranno gli acquisti. Veretout? Non parlo di nomi specifici, ma in generale dobbiamo ristrutturare la rosa (VIDEO). Pradè sta facendo un buonissimo lavoro, con Montella e gli altri”.