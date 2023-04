Commisso si complimenta con Jack e i tifosi

A fine partita, grande entusiasmo negli spogliatoi. Anche il Presidente Commisso ha voluto complimentarsi con tutta la squadra e col Mister Italiano che, per la prima volta in carriera, ha vinto a San Siro, Commisso ha parlato con Bonaventura con il quale si è voluto complimentare per il gol. Il Presidente ha avuto anche un pensiero per i nostri tifosi che anche stavolta, in tantissimi, sono venuti a Milano per sostenere i ragazzi. Oggi si festeggia, ma da domani concentrazione al massimo per la partita di mercoledì.