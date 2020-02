Commisso sale in cattedra: mercoledì una lectio magistrali. I dettagli

Appuntamento nell’Auditorium Spadolini di palazzo del Pegaso mercoledì 12 febbraio alle 16.30. Intervengono il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e la consigliera Elisabetta Meucci

Rocco Commisso, Acf della Fiorentina, terrà una ‘lectio magistralis’ in Consiglio regionale sulla sua storia di successo di italiano approdato negli Stati Uniti. L’incontro, dal titolo “Rocco Commisso: a business succes story between the American and the Italian cultures”, si terrà mercoledì 12 febbraio alle 16.30 nell’Auditorium “G. Spadolini” di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. Commisso incontrerà gli studenti statunitensi a Firenze per parlare di affari, imprenditoria, sport, management, competenze interculturali e molto altro.

A portare i saluti saranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale Elisabetta Meucci. L’introduzione all’incontro è affidata a Sasha Perugini, direttrice della Syracuse University Florence e Fabrizio Ricciardelli, direttore della Ken State University Florence. Moderatore sarà Simone Anselmi, professore alla Syracuse University Florence.