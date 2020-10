Commisso: “Resto ancora una settimana. Iachini? Voi esagerate con le critiche”

Così Rocco Commisso ad Italia7, all’uscita dell’hotel che lo ospita durante i suoi soggiorni fiorentini, prima di andare al Franchi:

Se ho già votato per le elezioni Usa? Non ancora, ma non vi dico a chi andrà la mia preferenza. Ritorno a New York tra una settimana, la situazione nel mondo a causa del Covid è preoccupante. La posizione di Iachini è traballante? Voi esagerate troppo con le critiche… Mi auguro che l’emergenza sanitaria non rallenti i lavori a Bagno a Ripoli per il centro sportivo.