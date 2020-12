Commisso: “Questione cartellini ai giornalisti? Era una battuta, ma adesso lo farò”

Questo un estratto dell’intervento di Rocco Commisso a Radio Bruno (LEGGI TUTTO):

Il concetto dei cartellini gialli e rossi ai giornalisti? Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. La mia era una battuta, ma adesso sono convinto di farlo davvero. Nella Costituzione Italiana l’Articolo 14 dà il diritto di fare ciò che si vuole all’interno della proprietà privata, mentre l’Articolo 21 dà la libertà di espressione. Ma se vengo chiamato in certi modi, allora non ci sto. Io non ho bisogno di far soldi in Italia.