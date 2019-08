Commisso: “Nessun presidente come me in Italia”

Repubblica.it ha pubblicato, in video, un’anticipazione dell’intervista realizzata al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e che sarà nel quotidiano in edicola martedì 27 agosto:

Dei 20 presidenti che ci sono in Italia nessuno è come me. Mi piace il sistema che se vai bene vai avanti e se vai male, vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma per il calcio italiano non è buono che una squadra vinca sempre.