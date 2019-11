Commisso: “Molto contento per Castrovilli, giusto riconoscimento. Bellissima la sua dedica”

Sono molto contento per Castrovilli, un giusto riconoscimento per l’impegno che ha dimostrato dai primi giorni in ritiro e anche qui nella tournée americana. Ora deve continuare a lavorare rimanendo umile e concentrato. Bellissimo vedere la sua dedica alla nonna, i valori per la famiglia fanno parte della semplicità di Gaetano. Buon viaggio ragazzi!