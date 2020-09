Commisso, saluto ai nuovi e discorso alla squadra. Ecco quanto rimarrà a Firenze

Nella prima mattinata di oggi il patron viola Rocco Commisso è arrivato al centro sportivo ed ha rivisto i giocatori e lo staff che stavano per iniziare la loro seduta mattutina. Il presidente ha scambiato qualche battuta con diversi calciatori per poi salutare tutti insieme in mezzo al campo con suo figlio Giuseppe, Joe Barone, Daniele Pradè, mister Iachini ed i suoi collaboratori. Ha seguito tutta la seduta ed alla fine ha salutato anche tutta la Primavera al completo, con Angeloni e Aquilani.

Dopo il pranzo al Centro sportivo Rocco è tornato in hotel. Il presidente rimarrà a Firenze per almeno trenta giorni ma di sicuro non qualche mese. In particolare, oggi Commisso ha espresso la gioia ed il piacere per essere tornato ad abbracciare tutti. Ha voluto dare un messaggio di grande felicità per il ritorno e per aver trovato tutti in salute. L’invito alla squadra ed allo staff è stato quello di ripartire dal finale molto positivo dello scorso campionato ed ha ribadito con entusiasmo il proprio sostegno e vicinanza. Infine rivolto un saluto particolare ai nuovi arrivati

EX VIOLA, FALCINELLI CHE ERRORE! LA STELLA ROSSA ESCE DALLA CL