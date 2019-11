Commisso: “Investire per portare in alto la Fiorentina, ma ci vuole tempo”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato una breve dichiarazione a Sky Sport dopo la presentazione della bozza del progetto del centro sportivo a Bagno a Ripoli:

C’è stata tanta gente che ha comprato società in Italia come noi, ma quello che ci interessava era investire subito e abbiamo progettato un grande centro sportivo, con dieci campi dove si alleneranno sia i giovani che la prima squadra. Il nostro obiettivo è quello di portare la Fiorentina in alto, ma ci vuole tempo.