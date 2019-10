Commisso: “Ieri sera un po’ scandaloso. Ribery ha sbagliato, ma perchè gli arbitri non vanno al Var? Lo stadio e Chiesa…”

Il patron viola Rocco Commisso ha espresso a Radio Rai tutta la sua rabbia per la sconfitta della Fiorentina contro la Lazio. Ecco le sue parole:

In America abbiamo la moviola da tempo e non le polemiche, non capivo perché in Italia ce ne fossero. Ieri sera invece ho visto dal vivo il perché si polemizza così tanto qui. E’ un po’ scandaloso quello che ci è successo, ci penalizzerà per molto tempo. Ribery? E’ stato nervoso e ha sbagliato, anche se aveva ragione lui. Nella mia azienda chi sbaglia lo caccio fuori. Ma è un circolo vizioso che è nato dal fallo che non sono andati a vedere al Var. Non capisco perché non l’abbiano fatto, era già successo con il Napoli. Squalifica Ribery? Vedremo come muoverci. Caceres e Lirola si sono fatti male mentre Ranieri l’ha presa con la mano e il rigore per la Lazio è stato giusto. E’ una regola internazionale, l’espulsione era giusta. Non capisco però perchè a livello internazionale non dicano agli arbitri di andare al Var.

Chiesa? L’ho detto fin dal primo giorno, resterà almeno un anno e poi si vedrà. Anche lui adesso deve fare delle scelte. Non abbiamo parlato del futuro ma è sereno e sorridente. Dopo la partita era un po’ acciaccato, non è in buone condizioni fisiche.

Lo stadio? Quando la politica fa le cose giuste, si possono fare le cose secondo il mio motto “fast, fast, fast”. Già faremo il nuovo centro sportivo, sarà uno dei più grandi in Italia. Speriamo che sia pronto entro due anni. Tra nove mesi cominceremo a costruire, anche se abbiamo già cominciato a sgomberare l’area. Lo stadio è più complicato, avevo pensato di ristrutturare il Franchi perché so quanto è importante per Firenze poi la Soprintendenza ci ha detto che non si potevano fare alcunee cose. Io metto i soldi e voglio controllare quello che si fa: se non avviene in tempi rapidi non voglio fare niente. In città l’unica possibilità è la Mercafir: ogni settimana parliamo col sindaco e gli assessori.

Castrovilli? Ha appena rinnovato il contratto. Qua si rispettano i contratti, lasciatemi almeno un giorno prima di prendere un’altra decisione. Non capisco i tifosi nel mondo del calcio: quando si fa un contratto si onora. Noi speriamo di tenere Castrovilli a lungo.

Il Milan? Sono contentissimo di essere a Firenze. Non fosse stato per tutto il contesto non sarei venuto così spesso qui: ho fatto più visite io in quattro mesi che Li in Italia. Qua l’affetto è tanto e io voglio molto bene ai tifosi. Pentimento? No, ci sono dei problemi sul nuovo stadio ma è normale. Se non me lo fanno fare, non torno più a Firenze.