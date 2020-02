Commisso, i rigori alla Juventus e la conferma indiretta di Sarri: “In Italia ce ne avrebbero dati due”

Hanno fatto rumore le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro il Lione (GUARDA IL VIDEO). “In Europa non li fischiano, ci dobbiamo adeguare: in Italia ce ne avrebbero dati due” sono le frasi che hanno fatto esplodere il popolo italiano antijuventino. Il tema dei rigori alla Juventus è uno dei capitoli più ricchi del grande libro del tifoso italiano. Parole, quelle dell’allenatore bianconero, che sono sembrate una sorta di conferma indiretta a quanto disse Commisso dopo la sconfitta contro la Juve in campionato. Il numero uno viola affermò che “la Juventus non ha bisogno di aiuti per vincere perchè è più forte”. Altrettanto avrebbe potuto fare ieri contro il Lione, squadra francese che al momento nel suo campionato è fuori anche dalla zona Europa League.