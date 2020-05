Commisso: “Fiorentina investimento più bello della mia vita. Stadio? Abbiamo tre alternative”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ospite a Toscana Tv, ha trattato molti temi di attualità. Queste le sue dichiarazioni:

Mi mancano molti i fiorentini, io mia moglie e mia figlia siamo chiusi in casa da due mesi. Il pensiero va anche a mio figlio che è a Firenze, domani è il suo compleanno. Ma per fortuna stiamo tutti bene.

Per quanto riguarda la ripresa non ho cambiato idea, prima la salute. Vogliamo ricominciare ma con tutte le precauzioni del caso. Dal 18 Maggio ci alleneremo con gruppi di 7-8 giocatori, aumentando il numero in maniera graduale. Il campionato inizierà il 13 giugno e finirà il 2 agosto. Il dubbio resta cosa fare se verrà trovato un positivo a torneo in corso. In Germania hanno preso decisioni diverse. Certamente il protocollo del CTS parlerà anche di questo.

Fiorentina? Comprare la squadra gigliata è stato l’investimento più bello della mia vita. Anche Mediacom ha incrementato i suoi clienti. La Mediacom aiuterà la Fiorentina ad andare avanti se necessario.

Centro sportivo e stadio? Probabilmente i tempi si allungheranno di qualche mese sul centro sportivo. Entro qualche settimana ci saranno novità, stiamo lavorando su determinati elementi architettonici. Mentre sullo stadio ci sono tre alternative. Ristrutture in parte il Franchi, rifare completamente il Franchi oppure costruire un nuovo impianto nell’area metropolitana. Il 28 maggio terminerà il bando e dirò la mia sul motivo per il quale non ho scelto la Mercafir. Abbiamo iniziato con il fast, fast, fast ma poi siamo stati fermati e ora andiamo slow, slow, slow. Non considero il Franchi come un monumento. Lo considero uno stadio dove le persone vanno a vedere le partite. Spero che nessuno si arrabbi se dico questo cose. Si sta rovinando il paese con il fatto di considerare gli stadi dei monumenti.