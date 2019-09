Commisso fa il tris: il Presidente allo stadio anche contro la Juventus

Ancora una volta con i tifosi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Presidente Rocco Commisso presenzierà sugli spalti del Franchi anche in occasione della difficile sfida contro la Juventus, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Una scelta importante, figlia della volontà di sostenere la Fiorentina in un inizio complicato per calendario e risultati.

