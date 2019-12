Commisso: “Dedico la mia prima vittoria al Franchi ai tifosi. Ho parlato con Sottil, tutto a posto”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato al termine di Fiorentina-Cittadella, queste le sue dichiarazioni:

Le cose migliori arriveranno, domenica recuperiamo un giocatore importante come Chiesa, valuteremo le condizioni di Ribery e Pezzella. La squadra e l’allenatore sono come una famiglia per me, si lotta e si gioisce insieme. Siamo a destra della classifica ma dobbiamo risalire presto. Mi dispiace per Sottil, ci ho parlato nello spogliatoio, è un bravissimo ragazzo, tutto risolto. Stava giocando bene prima dell’espulsione, è stato sfortunato. Tutti hanno fatto una bellissima partita. Dedico la mia prima vittoria al Franchi ai tifosi che sono sempre vicini alla squadra. Vicino a me oggi c’era il cardinale, ha portato fortuna.